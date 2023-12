Milan e Coppa d'Africa: Bennacer parte subito, Chukwueze dopo il Cagliari

verso la coppa italia

Martedì contro il Cagliari in Coppa Italia il nigeriano a disposizione di Pioli. Federazione algerina inflessibile per il centrocampista

Dopo la vittoria di misura sul Sassuolo che ha regalato almeno un sorriso in questo traballante finale di 2023, il Milan si proietta subito sul nuovo anno visto che martedì è già tempo di impegni ufficiali: a San Siro arriva il Cagliari per gli ottavi di finale di Coppa Italia, con diretta alle 21 su Canale 5 e in streaming su Sportmediaset.it. In questo senso il club rossonero ha incassato una mezza vittoria in ottica Coppa d'Africa ottenendo la permanenza di Samuel Chukwueze fino a dopo la partita, il nigeriano sarà dunque a disposizione di Stefano Pioli; niente da fare invece per Ismael Bennacer, che partirà immediatamente per l'Algeria.

La Nigeria ha dunque accettato la proposta del Milan riguardo a Chukwueze, che rimanderà di qualche ora la partenza per il proprio Paese e sarà a disposizione per la Coppa Italia, obiettivo stagionale importante anche considerando le premature eliminazioni di Napoli e Inter. E chissà che l'ex Villarreal non giochi magari titolare, considerando il cattivo momento di forma di Rafael Leao - beccato ieri da parte del pubblico rossonero -, spostando Pulisic a sinistra. Poi, dopo il match, partenza per la Nigeria.

Discorso opposto per Bennacer, con l'Algeria irremovibile nel volere a disposizione il prima possibile il centrocampista, situazione che crea altri problemi a Pioli, già alle prese con l'emergenza in difesa (dove potrebbe magari già rivedersi, almeno tra i convocati, Matteo Gabbia nel caso in cui l'affare col Villarreal si chiuda in fretta, come vorrebbe il Milan): con Pobega e Musah, che ci proverà ma il suo recupero è difficilissimo, infortunati e Krunic ormai fuori dal progetto, al fianco di Reijnders potrebbe dunque toccare ad Adli.

