Milan, l'infermeria si svuota: recuperati anche Bennacer e Calabria

LA BUONA NOTIZIA

I due calciatori hanno lavorato in gruppo e rientreranno sabato contro la Fiorentina

© Getty Images Buone notizie dall'infermeria per Stefano Pioli. Ismael Bennacer e Davide Calabria hanno svolto oggi l'allenamento in gruppo a Milanello e sono dunque recuperati in vista della sfida di sabato contro la Fiorentina e il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Tottenham in programma mercoledì prossimo. Il centrocampista algerino, vista la squalifica di Krunic, dovrebbe riprendere il suo posto a centrocampo al fianco di Tonali, mentre il terzino partirà dalla panchina contro la Viola.

Con il recupero di Bennacer e Calabria dopo mesi l'infermeria del Milan si svuota completamente. Due ritorni fondamentali per il Milan, che si gioca il passaggio ai quarti di Champions e in campionato deve lottare per un posto tra le prime quattro.

Per Calabria si tratta del primo ritorno in gruppo dopo l'infortunio al muscolo otturatore dell'anca subito tra la gara contro il Tottenham del 14 febbraio e quella successiva contro il Monza. Bennacer, invece, è tornato ad allenarsi con i compagni dopo l'allenamento svolto con la squadra il 12 febbraio, la domenica precedente alla sfida di andata contro il Tottenham, quando il centrocampista algerino provò a recuperare per giocare contro Kane e compagni, ma le sue condizioni non permettevano di forzare ulteriormente.

Vedi anche Calcio Snaitech: "Accordo preliminare per la vendita de La Maura". Non con il Milan