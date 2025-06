In procinto di lasciare l'Atalanta per approdare all'Atletico Madrid, Matteo Ruggeri ha confermato l'affare a un tifoso dei Colchoneros che gli ha scritto in privato su Instagram: "Concentrati sull'Atleti e lasciati alle spalle alcol e donne: abbiamo bisogno di te al 100% a sinistra". Netta la risposta del terzino: "Certo, fratello! Non vedo l'ora di iniziare con te".