Post del figlio di Zeman: "Ricorderemo il silenzio degli amici"

"Alla fine non ricorderemo le parole dei nostri nemici, ma il silenzio dei nostri amici". Citando una frase di Martin Luther King, Karel Zeman, figlio di Zdenek Zeman colpito lo scorso febbraio da una ischemia e ricoverato in terapia intensiva, pubblica sul proprio account Instagram un post polemico corredato da una foto che lo ritrae insieme al padre. Karel Zeman ha poi diffuso una storia con un'altra citazione, questa volta di Charles Bukowski: "Volevo urlare quello che sentivo ma sono rimasto zitto per paura di non essere capito".