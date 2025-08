Bari, al via campagna abbonamenti

Il Bari ha lanciato oggi la campagna abbonamenti per la stagione 2025-26: il club ha specificato che sono confermati i prezzi dello scorso anno per i vari settori, e sono confermate le formule Rinnovo, Club e Famiglia. Da lunedì 4 agosto alle 10 fino a domenica 10 agosto alle 23,59 gli abbonati nell'ultimo torneo potranno esercitare il diritto di prelazione. La novità prevista quest'anno è per gli under 14 che avranno una ulteriore scontistica (per la curva nord da 143 euro a 130). Tutte le informazioni dettagliate sono sul sito del club sscalciobari.it.