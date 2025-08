Neres: "Il lavoro quotidiano è duro. De Bruyne? Fantastico averlo qui"

Il Napoli è uscito sconfitto dal test amichevole contro il Brest con i giocatori visibilmente imballati dalla preparazione atletica del ritiro estivo. "Il lavoro quotidiano è molto duro - ha ammesso David Neres dopo la partita -, ma so che è importante per noi. C'è una stagione lunga che ci aspetta. Sapevamo sarebbe stata un'amichevole dura, ma ora pensiamo a prepararci meglio per la prossima gara". Neres sta cercando l'intesa coi nuovi compagni di squadra: "Sono arrivati ottimi giocatori, ci siamo rinforzati. De Bruyne? Ha classe di livello mondiale, giocare insieme a lui è facile ed è fantastico averlo tra noi".