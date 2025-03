Milan, durissimo attacco della Curva Sud: "Entreremo 15 minuti dopo, vi lasciamo soli con la vostra vergogna"

Durissima presa di posizione da parte dei tifosi del Milan. Come già successo in occasione della festa per i 125 anni del club, la Curva Sud ha deciso di farsi sentire contro proprietà e alcuni giocatori per l'andamento della stagione. Dopo gli striscioni fuori da Milanello, con un comunicato pubblicato sui social, il tifo organizzato rossonero ha annunciato che domenica, in occasione della gara contro la Lazio, entrerà a San Siro con 15 minuti di ritardo.