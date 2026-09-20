Germania, Kovac shock: scopre in diretta la morte del suo ex vice

"È molto difficile, mi manca il respiro. Sono molto addolorato perché una persona meravigliosa ci ha lasciati. Era un uomo con una competenza incredibile, mi vengono i brividi" la reazione dell'allenatore croato, visibilmente sconvolto per il decesso del 74enne, malato da tempo di SLA e a cui aveva legato successi indimenticabili come il double bavarese del 2019.