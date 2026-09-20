Germania, Kovac shock: scopre in diretta la morte del suo ex vice

Niko Kovac ha appreso della morte di Peter Hermann - suo storico assistente ai tempi del Bayern Monaco ed ex vice tra gli altri di Jupp Heynckes - durante un'intervista in diretta subito dopo la vittoria del suo Borussia Dortmund contro lo Stoccarda.
"È molto difficile, mi manca il respiro. Sono molto addolorato perché una persona meravigliosa ci ha lasciati. Era un uomo con una competenza incredibile, mi vengono i brividi" la reazione dell'allenatore croato, visibilmente sconvolto per il decesso del 74enne, malato da tempo di SLA e a cui aveva legato successi indimenticabili come il double bavarese del 2019.
L'episodio ha spinto Kovac ad annullare qualsiasi altro impegno con la stampa e la rituale conferenza post-partita per dirigersi affranto negli spogliatoi.