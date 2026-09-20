Torino, Mandragora: "Vogliamo e pretendiamo di più da noi"

"Vogliamo e pretendiamo di più da noi stessi, ma sono sicuro che con lo spirito e il cuore messo in campo arriveremo a toglierci le nostre soddisfazioni! Avanti tutti insieme": così il centrocampista del Torino, Rolando Mandragora, commenta sui social il pareggio dei granata in rimonta per 1-1 al Dall'Ara contro il Bologna. Ora il classe 1997 saluterà temporaneamente i compagni e il tecnico Abate per rispondere alla chiamata del ct della Nazionale, Roberto Mancini. Mandragora torna a vestire l'azzurro dopo cinque anni e lo farà nelle gare di Nations League contro Belgio (25 settembre), Turchia (28 settembre e 5 ottobre) e Francia (2 ottobre).