Sfogo Yamal: "Vengo invidiato per i soldi ma vorrei essere al vostro posto"

20 Set 2026 - 12:10
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Lamine Yamal ha rivelato il lato oscuro della celebrità nel corso di un'intervista concessa a Jorge Valdano, confidando le difficoltà quotidiane legate all'assenza totale di privacy.

L'attaccante del Barcellona ha spiegato come la fama gli impedisca di svolgere con tranquillità le più semplici attività di tutti i giorni, rimarcando il contrasto tra la percezione dell'opinione pubblica e la sua reale condizione personale: "Mi capita sempre quando vado in giro per Barcellona, magari vado a comprare vestiti e la gente mi dice: 'Vorrei essere al posto di Lamine e potermi comprare tutto quello che voglio'; per quanto mi riguarda è proprio il contrario".

Il talento blaugrana ha espresso il desiderio di potersi riappropriare di una routine normale e priva di riflettori puntati a ogni spostamento: "Vorrei essere al vostro posto e poter mangiare qualcosa in pace per la strada o semplicemente mescolarmi alla gente senza attirare troppa attenzione".

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