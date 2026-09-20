Sfogo Yamal: "Vengo invidiato per i soldi ma vorrei essere al vostro posto"

L'attaccante del Barcellona ha spiegato come la fama gli impedisca di svolgere con tranquillità le più semplici attività di tutti i giorni, rimarcando il contrasto tra la percezione dell'opinione pubblica e la sua reale condizione personale: "Mi capita sempre quando vado in giro per Barcellona, magari vado a comprare vestiti e la gente mi dice: 'Vorrei essere al posto di Lamine e potermi comprare tutto quello che voglio'; per quanto mi riguarda è proprio il contrario".