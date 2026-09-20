Juventus, chance Radu: chi è il classe 2007 pronto al grande salto

Il grave stop di Kamil Grabara potrebbe spalancare nuovamente le porte della prima squadra di Luciano Spalletti a Riccardo Radu, portiere classe 2007 attualmente in forza alla Juventus Next Gen.
Nato a Torino il 7 agosto 2007 e cresciuto nel vivaio bianconero dall'età di otto anni dopo gli esordi alla Sisport, l'estremo difensore da 192 centimetri - in possesso di doppio passaporto e colonna delle selezioni giovanili della Romania - si distingue per reattività, padronanza nelle uscite e un'ottima abilità nel gioco con i piedi, affinata da un passato infantile da ala esterna prima di spostarsi definitivamente tra i pali.
Dopo aver superato un brutto trauma facciale - era rimasto ai box per sette mesi - rimediato nel maggio 2025 per uno scontro con il compagno Francesco Verde, Radu aveva già assaporato la chiamata nella Juve dei grandi nell'aprile 2026 per la sfida di Bergamo con l'Atalanta a causa del ko di Mattia Perin.
Forte di un contratto rinnovato fino al 30 giugno 2028 e con già 5 presenze all'attivo nel campionato di Serie C con la seconda squadra, la nuova emergenza nel reparto arretrato offre a Radu l'opportunità di compiere il definitivo salto di categoria.