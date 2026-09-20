Juventus, chance Radu: chi è il classe 2007 pronto al grande salto

Nato a Torino il 7 agosto 2007 e cresciuto nel vivaio bianconero dall'età di otto anni dopo gli esordi alla Sisport, l'estremo difensore da 192 centimetri - in possesso di doppio passaporto e colonna delle selezioni giovanili della Romania - si distingue per reattività, padronanza nelle uscite e un'ottima abilità nel gioco con i piedi, affinata da un passato infantile da ala esterna prima di spostarsi definitivamente tra i pali.