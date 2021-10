Milan, anche Brahim Diaz negativo al Covid 19: lo spagnolo torna a Roma

Il Milan recupera anche Brahim Diaz: come Theo Hernandez, undici giorno dopo la positività, lo spagnolo è risultato negativo al tampone per il Covid-19. Un sorriso per Pioli che lo avrà a disposizione domenica sera a Roma contro i giallorossi. Impensabile convocarlo già per questa sera contro il Torino. Ora in infermeria a Milanello restano Plizzari, Maignan, Florenzi, Messias, Rebic e Castillejo.