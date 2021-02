Milan, altra tegola: problema muscolare per Bennacer

Brutte notizie per Stefano Pioli e per il Milan nella settimana che porta all'importantissimo derby di campionato. Ismael Bennacer, rientrato da poco dopo un lungo infortunio, ha abbandonato il campo al 39' della gara di Europa League contro la Stella Rossa toccandosi il flessore della gamba destra. Il giocatore sarà ovviamente sottoposto agli esami del caso, ma tutto lascia pensare che il ko lo costringerà a saltare il derby di domenica pomeriggio e lo terrà fuori dal campo per qualche settimana. Contro l'Inter, quindi, sarà Tonali, subentrato proprio a Bennacer, ad affiancare Kessie in mezzo al campo.