VERSO NAPOLI-MILAN

Milan, Allegri: "Io ct? Sono concentrato sul Milan e spero di restare a lungo. Ma la vita è imprevedibile..."

Il tecnico rossonero a due giorni dalla sfida di Napoli: "Questo turno potrebbe essere decisivo"

05 Apr 2026 - 15:27
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"Io ct della Nazionale? Sono contento di essere al Milan e spero di rimanere a lungo". Max Allegri risponde così alle indiscrezioni che lo vedono tra i possibili candidati per la panchina azzurra per il dopo Gattuso. Poi aggiunge: "La vita è imprevedibile, non sai mai quello che succede...", E ancora sulla disfatta azzurra: "In Italia ci sono buoni giocatori, il futuro della Nazionale sarà positivo - ha detto nella conferenza stampa a due giorni dal big match del Maradona contro il Napoli. "Ho iniziato il lavoro con il Milan e ora sono concentrato sull'obiettivo di arrivare in Champions con il Milan. Per la Nazionale è un discorso di capire cosa fare fino al 2034".

Sulla sfida contro gli azzurri di Conte: "Ci ha fatto piacere la presenza dei tifosi, è stata una bella iniezione di fiducia - ha detto a proposito dell'invasione di Milanello da parte di 5.000 sostenitori rossoneri - Una partita bellissima da giocare, si inizia il rush finale della stagione, il momento più bello e importante della stagione perché ci avviciniamo al nostro traguardo, che è tornare in Champions. Manca ancora qualche vittoria, ma pensiamo a fare un passettino alla volta. Questo turno potrebbe essere decisivo, anche se poi mancheranno 7 partite e 21 punti. Chi vince domani può sognare ancora lo scudetto? Dipende dall'Inter - ha aggiunto - Il destino per entrare in Champions è nelle nostre mani, così come il destino dell'Inter è nelle sue mani, se poi l'Inter fa il suo nessuno può prenderla".

Sulle condizioni dei singoli: "Davanti stanno tutti bene. Leao è rientrato e sta molto meglio, si è allenato ieri e oggi con la squadra. Pulisic è rientrato bene, Gimenez è motivato. Loftus-Cheek è rientrato, Nkunku e Fullkrug sta bene. Martedì dovrebbe tornare anche Gabbia. Leao titolare? Ha fatto un allenamento e mezzo, ora i ritmi delle partite cambiano, serve gente lucida di testa e di grande tecnica". 

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