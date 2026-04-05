Milan, Allegri: "Io ct? Sono concentrato sul Milan e spero di restare a lungo. Ma la vita è imprevedibile..."

"Io ct della Nazionale? Sono contento di essere al Milan e spero di rimanere a lungo". Max Allegri risponde così alle indiscrezioni che lo vedono tra i possibili candidati per la panchina azzurra per il dopo Gattuso. Poi aggiunge: "La vita è imprevedibile, non sai mai quello che succede...", E ancora sulla disfatta azzurra: "In Italia ci sono buoni giocatori, il futuro della Nazionale sarà positivo - ha detto nella conferenza stampa a due giorni dal big match del Maradona contro il Napoli. "Ho iniziato il lavoro con il Milan e ora sono concentrato sull'obiettivo di arrivare in Champions con il Milan. Per la Nazionale è un discorso di capire cosa fare fino al 2034".



Sulla sfida contro gli azzurri di Conte: "Ci ha fatto piacere la presenza dei tifosi, è stata una bella iniezione di fiducia - ha detto a proposito dell'invasione di Milanello da parte di 5.000 sostenitori rossoneri - Una partita bellissima da giocare, si inizia il rush finale della stagione, il momento più bello e importante della stagione perché ci avviciniamo al nostro traguardo, che è tornare in Champions. Manca ancora qualche vittoria, ma pensiamo a fare un passettino alla volta. Questo turno potrebbe essere decisivo, anche se poi mancheranno 7 partite e 21 punti. Chi vince domani può sognare ancora lo scudetto? Dipende dall'Inter - ha aggiunto - Il destino per entrare in Champions è nelle nostre mani, così come il destino dell'Inter è nelle sue mani, se poi l'Inter fa il suo nessuno può prenderla".