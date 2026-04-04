Udinese, Runjaic: "Contro il Como servirà coraggio"
"Il Como non è una sorpresa, già lo scorso anno aveva mostrato una filosofia chiara di gioco. Vogliono giocare il pallone, ma difendono anche bene. Si sono rinforzati in questa stagione, hanno continuato su questa strada e ora si vedono i risultati. Sono la squadra più in forma, sappiamo cosa ci aspetta, tutti sanno bene come giocano, mantengono il loro DNA a prescindere dall'avversario. Noi dobbiamo fare la nostra partita, essere compatti ed equilibrati". Lo ha detto Kosta Runjaic, in conferenza stampa, presentando il lunch match casalingo di Pasquetta della sua Udinese. "Il secondo tempo dell'andata è un buon esempio - ha aggiunto -, non abbiamo fatto male, se vediamo i due tempi abbiamo giocato in modo molto diverso. Lunedì ci vorrà il giusto approccio alla gara, dovremo mettere intensità, coraggio e intelligenza tattica. Abbiamo rispetto per il Como ma vogliamo dire la nostra, metterli in difficoltà e provare a fare punti". Circa gli assenti, il tecnico tedesco ha ammesso che lo squalificato Davis "non è facile da sostituire, non c'è un giocatore uguale a lui in rosa. Abbiamo provato diverse soluzioni e lunedì vedremo il risultato. Tranne Zemura, Buksa e Zanoli sono tutti a disposizione, oggi ci siamo allenati finalmente con il gruppo al completo dopo la sosta nazionali".
Tornando sull'avversario, il mister dei friulani ha ricordato che "il Como ha ottimi dati per quanto riguarda il possesso palla e ha il secondo attacco del campionato, le statistiche mostrano la loro qualità. Hanno un allenatore che ha vinto molto e che ha giocato in grandi squadre, si vede la sua impronta sulla squadra, e hanno una società che ha comprato giocatori adatti al gioco dell'allenatore. Noi siamo sulla strada giusta, stiamo lavorando in maniera attenta e lunedì avremo una grande occasione per fare una bella prestazione, sperando di fare meglio della partita contro la Juventus". Un passaggio anche sugli obiettivi di squadra: "Vogliamo migliorarci rispetto allo scorso anno. Per farlo ci bastano sei punti, ma se facessimo solo sei punti non saremmo soddisfatti. Mancano tante partite, dobbiamo lavorare molto, siamo motivati. Vogliamo arrivare a 50 punti, è un obiettivo ambizioso e sarebbe un bel segnale. Sono ottimista sul fatto che vedremo una buona Udinese in questo finale di stagione".