Udinese, Runjaic: "Contro il Como servirà coraggio"

Tornando sull'avversario, il mister dei friulani ha ricordato che "il Como ha ottimi dati per quanto riguarda il possesso palla e ha il secondo attacco del campionato, le statistiche mostrano la loro qualità. Hanno un allenatore che ha vinto molto e che ha giocato in grandi squadre, si vede la sua impronta sulla squadra, e hanno una società che ha comprato giocatori adatti al gioco dell'allenatore. Noi siamo sulla strada giusta, stiamo lavorando in maniera attenta e lunedì avremo una grande occasione per fare una bella prestazione, sperando di fare meglio della partita contro la Juventus". Un passaggio anche sugli obiettivi di squadra: "Vogliamo migliorarci rispetto allo scorso anno. Per farlo ci bastano sei punti, ma se facessimo solo sei punti non saremmo soddisfatti. Mancano tante partite, dobbiamo lavorare molto, siamo motivati. Vogliamo arrivare a 50 punti, è un obiettivo ambizioso e sarebbe un bel segnale. Sono ottimista sul fatto che vedremo una buona Udinese in questo finale di stagione".