Giampaolo: "Con il Bologna serve una Cremonese straordinaria"

Tutto pronto per il ritorno in campo della Cremonese, che domenica ospiterà il Bologna allo Zini. Alla vigilia, mister Marco Giampaolo ha tracciato la rotta con lucidità: "Sono stati giorni positivi, nei quali abbiamo lavorato con attenzione e senza sprecare nulla". Un segnale importante in vista di una gara che si preannuncia complessa. Il tecnico non si nasconde: "Il Bologna è una squadra molto forte, abituata a lavorare insieme e a ottenere risultati. Servirà una prestazione seria, con grande attenzione ai dettagli". Le assenze in attacco di Vardy e Sanabria pesano, ma Giampaolo mantiene fiducia: "Sono nervoso quando non ho i giocatori, ma dovremo essere bravi a rimediare". E sul possibile assetto offensivo lascia aperte più soluzioni: "Potrebbe essere Okereke, così come Djuric oppure un centrocampista". Fondamentale sarà anche il supporto del pubblico: "La squadra deve essere generosa, così i tifosi possono diventare un valore aggiunto". Infine, il concetto chiave: "La musicalità è il senso del gioco, il saper gestire tempi e spazi". Contro un Bologna intenso, servirà davvero una prova "straordinaria sotto ogni punto di vista".