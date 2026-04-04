Lecce, Di Francesco: "Con l'Atalanta dobbiamo concretizzare"

04 Apr 2026 - 15:37

Non c'è pace nel Lecce e la marcia verso la gara di Pasquetta contro l'Atalanta lascia tanti dubbi per la formazione di Di Francesco. Camara, Berisha e Gaspar sono out sino a fine stagione; Coulibaly e Sottil acciaccati delle ultime settimane; Gallo e Veiga hanno accusato problemi fisici negli ultimi giorni. Recuperato almeno Banda bisogna fare i conti con i dubbi legati allo schieramento difensivo, con Di Francesco che dovrà fare necessariamente di necessità virtù. "Gallo è quello un po' più a rischio, Coulibaly dovrebbe rientrare tra i convocati, Veiga ha svolto tutto l'allenamento con la squadra", ha detto l'allenatore del Lecce, Eusebio Di Francesco, nella conferenza di presentazione della gara di lunedì. Defezioni che potrebbero mutare l'aspetto tattico, ma il tecnico sgombra il campo: "Non ci saranno stravolgimenti tattici, è necessario dare continuità di gioco. Poi dipende da partita a partita, e dobbiamo essere bravi a leggere le situazioni. Sottil sarà assente - spiega - ma stiamo preparando soluzioni magari anche adattando qualche centrocampista più offensivo. Dobbiamo mantenere la combattività, ma migliorare nella finalizzazione".

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