Milan, Allegri: "L'obiettivo è tornare in Champions. Modric alzerà il livello"

Il Milan è arrivato in tournée a Singapore e si prepara ad affrontare l'Arsenal in una sfida dal sapore di Champions che l'anno prossimo i rossoneri non giocheranno: "L'aspetto positivo è che giocando una volta a settimana si ha più tempo per lavorare, assimilare i concetti e diventare più squadra - ha detto Massimiliano Allegri nella conferenza di presentazione della sfida - L'aspetto negativo è che non giocando la Champions non giochi grandi partite che tutti vorrebbero giocare. Io guardo il bicchiere mezzo pieno: dobbiamo lavorare bene perché il prossimo anno il Milan torni a giocare in Champions League".