Milan al bivio con i cerotti: contro il Napoli tra assenze e qualche dubbio

Se solo sapesse quanto Rafa Leao sia in grado di essere criptonite per il Napoli, i dubbi di Paulo Fonseca sulla formazione di domani sera si ridurrebbero a zero o quasi. Il conto è presto fatto: assist per l'1-0 decisivo di Theo Hernandez nello scorso campionato, doppietta al Maradona nel 4-0 di due stagioni fa, assist per Giroud dopo fuga solitaria nel ritorno del quarto di Champions il 20 aprile 2023. Quando vede azzurro, insomma, il portoghese si esalta e l'ala destra dei partenopei trema. Il punto è che però niente è ancora deciso. Rafa resta un punto di domanda gigantesco e la vigilia della sfida alla capolista di Antonio Conte dovrà dare risposte soprattutto in questo senso. Perché per il resto di questo Milan-Napoli (spettacolo che vedrà il sold ou a San Siro ma anche gli spettaotri che potranno vederla eccezionalmente in diretta in chiaro su Dazn) si sa quasi tutto. Che i rossoneri sono in piena emergenza tra squalifiche slittate (Theo Hernandez e Reijnders) e infortuni dell'ultima ora (Gabbia) o datati (Abraham, forse Jovic) e che l'appuntamento è già di quelli chiave, che segnano una stagione se proprio non la decidono.