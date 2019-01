Milan, Abate: "Benvenuto Piatek. Higuain? Se non te la senti..."

24/01/2019

Ignazio Abate accoglie a braccia aperte Piatek: "Ha iniziato alla grande la stagione, ora sta a noi accoglierlo al meglio. La società sta facendo un gran lavoro sul mercato e vuole riportare la squadra in alto" le parole nell'intervista esclusiva rilasciata ai nostri microfoni. Il difensore del Milan non scorda Higuain ma puntualizza: "Si era integrato alla grande e ogni scelta va rispettata. Ma chi non se la sente è giusto che prenda le sue decisioni". Grandi apprezzamenti anche per Paquetà: "Non me lo aspettavo così: qualità e maturità, sembra con noi da 2-3 anni".