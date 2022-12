Milan, Maldini e Massara volontari alla mensa dell'opera San Francesco

Hanno indossato il grembiule rosso dei volontari del servizio mensa, il badge e hanno servito un piatto di pasta alle vongole ai circa 2.000 ospiti italiani e stranieri: il direttore dell'area tecnica del Milan, Paolo Maldini, e il direttore sportivo, Frederic Massara, sono stati volontari per un giorno alla storica mensa di corso Concordia dell'opera San Francesco a Milano. "È stata - ha commentato Maldini - un'esperienza bella e toccante. Credo che serva per tenere i piedi per terra. Mi ha riempito il cuore vedere cosi' tante persone al servizio dei meno abbienti, dà speranza. Opera San Francesco è dignità"."Ciò che sorprende - ha aggiunto Massara - è la qualità dei servizi offerti: il cibo, gli abiti, le docce. Chi viene qui si sente a casa, pur non avendola. Qui c’è una cordialità diffusa contagiosa. Opera San Francesco è necessaria". L'esperienza di Maldini e Massara fa parte del progetto di Osf 'Volontario all'Opera per un giorno' ideato per diffondere l'impegno e il lavoro di Opera San Francesco, fondata il 20 dicembre 1959 da Fra Cecilio - portinaio del convento di viale Piave - che in quel giorno inauguro' la Mensa dei Poveri di corso Concordia.