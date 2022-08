Maignan: "Volevo portare il Milan al suo livello, mi aspettavo di vincere subito"

© Getty Images

Mike Maignan ha mantenuto la promessa già al suo primo anno in rossonero: "La prima cosa che ho detto è che volevo portare insieme a tutti i miei compagni il Milan al suo livello, mi aspettavo di vincere subito", ha detto il portiere francese in un'intervista a Dazn. Ha fatto subito dimenticare Donnarumma ("L'anno scorso non ho sentito la pressione, anche se inevitabilmente ho visto che la gente ha fatto molti paragoni tra me e lui. A me però questo non cambia niente") ed è stato uno dei grandi protagonisti dello scudetto. Sull'importanza di Pioli: "Il mister ci parla sempre prima di ogni partita, ogni giorno, per trasmetterci volontà e fiducia. Prima e durante l'intervallo del derby decisivo dello scorso campionato, ha parlato con tutti noi per farci sentire la fiducia".