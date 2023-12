Leao: "Voglio rivivere le emozioni dello scudetto"

MILAN

L'attaccante portoghese punta sul gruppo per la risalita: "L'atmosfera nello spogliatoio è bellissima, siamo molto uniti"

La stagione del Milan sta vivendo di pochi alti e molti bassi, ma Rafael Leao spera che il futuro gli riservi ancora parecchie soddisfazioni con i colori rossoneri. "Lo scudetto è stato il momento più bello della mia carriera. Lo volevo da tanto tempo, e come me tutti i tifosi del Milan. Vincerlo nuovamente dopo 12 anni è un sogno che è diventato realtà. Non dimenticherò mai quando siamo andati in Piazza Duomo, è stato incredibile e voglio riviverlo il prima possibile", ha detto l'attaccante portoghese al canale YouTube della Lega Serie A.

Per rivivere quelle emozioni, servono anche i suoi gol in questo Milan in difficoltà. Il gruppo, però, ha assicurato Leao, è molto affiatato. "Sono un buon amico dei miei compagni. Usciamo insieme, l'atmosfera nello spogliatoio è bellissima. Ci divertiamo assieme, penso che siamo un gruppo molto unito", ha raccontato. Sabato a San Siro i tifosi rossoneri si aspettano qualcosa in più dal loro numero 10, che si deve trasformare in trascinatore, aiutando Pioli e la squadra a uscire dalla crisi.

Sugli obiettivi personali: "Il Milan aveva giocatori fantastici in passato, sto cercando di raggiungere quel livello. E' difficile, ma penso di essere sulla strada giusta". La sala dei trofei del Milan dovrebbe essere di ispirazione: "Questo posto mi ispira e mi motiva molto a diventare un giocatore migliore e a creare qualcosa di meraviglioso per i nostri tifosi. Quando vieni qui vedi cosa ha fatto questo club in passato. Voglio vedere i nostri tifosi festeggiare ogni stagione".

San Siro e i tifosi: "Non c'è niente di meglio che giocare in casa, soprattutto in un posto come San Siro. E' difficile esprimerlo a parole, non credo che la sensazione che provo possa essere descritta con una sola parola. I tifosi sono fantastici, spero non cambino mai perché ne abbiamo bisogno".