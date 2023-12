Milan, Leao dopo i fischi: "Continuate a parlare, io rispondo sul campo"

Rafael Leao a testa alta nonostante fischi piovuti da parte di San Siro al momento del cambio nel match contro il Sassuolo. L'attaccante del Milan ha pubblicato su Instagram un video per salutare l'anno, corredato da un cuore rosso e da uno nero e le parole: "Sarò sempre io contro me stesso. Grazie 2023, 2024 stiamo arrivando". All'interno della clip, che racchiude parte delle giocate del portoghese (gol, dribbling, esultanze e anche un dito sulla bocca come a zittire le critiche), Leao ha aggiunto delle frasi pronunciate tempo fa (a inizio novembre dopo il gol in rovesciata al PSG in Champions League) ma che assumono nuovamente grande significato visti i fischi di ieri: "Le critiche mi caricano. Continuate a parlare, io rispondo sul campo".