Leao e il premio della discordia: non voleva l'Mvp con il Newcastle. Poi la reazione sui social

IL RETROSCENA

Premiato dalla Uefa il portoghese non sentiva di meritarsi il riconoscimento. Ma il protocollo...

Un'azione devastante, il pallone che ti rimane sotto dopo l'ultimo dribbling e quel tacco goffo e sbagliato che ha fatto mormorare San Siro. Che non fosse stata una serata di gala era apparso chiaro anche a Rafa Leao che, infatti, è stato protagonista a margine del match di Champions contro il Newcastle di un episodio quanto meno curioso. A svelarlo è la Gazzetta che, spiega, racconta di un portoghese sorpreso e forse perfino infastidito dall'essere stato scelto come Mvp della partita dalla Uefa. Tanto che non avrebbe voluto nemmeno ritirare il riconoscimento.

Fatto sta che Rafa si sarebbe arreso solamente al protocollo - che obbliga, appunto, al ritiro del premio a fine partita -, ma non senza ammettere a se stesso di essere stato protagonista di una serata negativa.

Rafa è un bravo ragazzo, è cosa nota, è un generoso ma anche un giocatore molto severo con se stesso. Non si accontenta quando le cose vanno bene e ancora meno si accontenta di serate come quella contro il Newcastle in cui tutto, o quasi, va per il verso sbagliato. Eppure dentro una notte storta, la distanza tra la cenere e gli altari è stata minima, allargata da un pallone scivolato via al momento giusto e poco prima di concludere in gol un'azione che avrebbe serenamente riempito pagine e pagine di giornali.

Certamente quel tacco maldestro e mal riuscito sarà messo alle spalle e Leao tornerà a essere decisivo per il Milan come è sempre stato. Per il momento resta un pareggio che complica un po' l'Europa dei rossoneri e un premio vinto, pensa lui, senza merito. A Dortmund tra due settimane, sarà già tempo di guadagnarselo sul campo.

LA RISPOSTA SUI SOCIAL

Le tante critiche ricevute negli ultimi giorni non hanno lasciato indifferente lo stesso Leao, che sui social ha risposto a modo suo. Ossia lanciando un rebus. In una storia postata su Instagram si vede uno scatto ritraente l'ex Lille e sotto una croce, un foglio con matita e un grafico con l'andamento verso il basso. Varie le possibili interpretazioni, unica la certezza: il 24enne vuole riscattarsi al più presto.