Milan, incontro tra Rafael Leao e Cristiano Ronaldo a Riyad

Il Milan è sbarcato in Arabia Saudita dove mercoledì affronterà l'Inter nella Supercoppa Italiana (ore 20, diretta su Canale 5 e in streaming su Sportmediaset.it), per Rafael Leao è stata l'occasione di incontrare un compagno di nazionale. E che compagno: Cristiano Ronaldo - che, in attesa di trovare casa in Arabia, soggiorna nello stesso hotel scelto dal Milan - ha abbracciato il numero 17 rossonero a Riyad e il Milan pubblicato la foto sui social. Leao prepara il derby, CR7 invece prepara al debutto con la sua nuova squadra, l'Al Nassr.