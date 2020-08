L'augurio di Scaroni: "Milan, ti voglio come nel post Covid"

IL PRESIDENTE

"Cosa mi aspetto per la nuova stagione? Mi accontenterei che il Milan giocasse come nel periodo post Covid". Il presidente del Milan Paolo Scaroni spera che i rossoneri ripartano come hanno finito. "In estate abbiamo fatto vedere un calcio divertente, con risultati molto positivi: siamo una delle squadre che ha fatto meglio - ha detto a Milan tv - . Se ripartiamo come abbiamo terminato l'ultimo campionato faremo benissimo". Sul nuovo stadio: "Con 60-70 milioni di ricavi in più ogni anno torneremo agli antichi fasti".

Scaroni si augura che il progetto nuovo stadio parta al più presto. "Io sono ottimista. Con l'amministrazione comunale abbiamo raggiunto un punto d'intesa sui metri cubi assegnati: non è esattamente quello che speravamo, ma lo abbiamo accettato - ha spiegato -. Il sindaco e la maggioranza sono d'accordo per partire con il progetto e anche le opposizioni si sono espresse positivamente: questo è molto importante visto peraltro che tra un anno ci saranno le elezioni. Per noi è importante: immaginare un Milan con 60-70 milioni di ricavi in più ogni anno apre nuovi orizzonti per tornare ai fasti di un tempo".

Per un ritorno dei tifosi allo stadio, invece, c'è da aspettare ancora un po'. "Credo che avremo gli stadi aperti solo quando ci sarà il vaccino. Però sono fiducioso: penso che prima della fine dell'anno il vaccino ci sarà e dunque sono ottimista sul fatto che gli stadi torneranno a riempirsi presto".