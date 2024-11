La ricetta di Leao: "Serve più cattiveria in attacco. Con Fonseca tutto risolto, si vede la sua mano"

Non segnava in Champions League da oltre un anno: era il 7 novembre, il Milan superava 2-1 il Psg a San Siro. Adesso i rossoneri hanno cambiato faccia e vogliono a tutti i costi entrare tra le migliori 8 della massima competizione europea. Molto dipenderà dall'andamento di Rafa Leao, decisivo nel successo per 3-2 in casa dello Slovan Bratislava: "Questa partita doveva finire con più gol, serve essere più cattivi sotto la porta - le parole del portoghese -. Alla fine abbiamo creato di più, la vittoria è meritata. Gli up e down del Milan? Succede così in una stagione, il tempo di recupero è poco. Dobbiamo entrare in campo per c'entrare sempre il successo".