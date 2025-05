La delusione di Furlani: "Non possiamo negare che questa sia una stagione fallimentare"

"Non possiamo negare che questa sia una stagione fallimentare, nonostante la vittoria in Supercoppa siamo molto lontani da quello che volevamo. Condividiamo la delusione dei nostri tifosi, sono stati fatti ovviamente vari errori e bisogna guardare avanti, correggerli per tornare dove vogliamo stare. Cambiamenti drastici? In questo momento posso parlare di grossa delusione, poi a fine campionato vedremo. Sono sicuro che Cardinale la pensa come me, anche perché il progetto del Milan lo conosciamo tutti". Non nasconde la sua delusione l'amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani al termine della sconfitta con il Bologna nella finale di Coppa Italia.