Inter, senti Serginho: "Il 5-1 nel derby può capitare, il 6-0 del Milan resta nella storia"

CUORE ROSSONERO

L'ex terzino brasiliano ha parlato anche della trasferta col Borussia Dortmund dei rossoneri: "Possono fare una grande partita"

Milan, serata evento con Theo e Giroud: presenti anche due grandi ex





























1 di 16 © Mediaset SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Mediaset

© Mediaset

© Mediaset

© Mediaset

© Mediaset

© Mediaset

© Mediaset

© Mediaset

© Mediaset

© Mediaset

© Mediaset

© Mediaset

© Mediaset

© Mediaset

© Mediaset

© Mediaset 1 di 16 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM "Il 5-1 può capitare, il 6-0 del Milan rimane nella storia. Noi, ai tempi dominammo tutta la partita e potevamo fare pure più gol: fu pesantissimo. Credo che l’andata della semifinale di Champions sia stata più brutta del derby. Penso che possiamo ritrovare il grande Milan e rivincere il derby". Musica e parole di Serginho, storico terzino dei rossoneri, capace di vincere con il Milan la bellezza di uno scudetto, due Champions League, un Mondiale per Club e molto altro. Il brasiliano, adesso 52enne e ancora in grande forma, ha parlato a Sportmediaset tornando anche sulle recenti stracittadine: il suo cuore è rimasto ancora rossonero.

"Il derby ha fatto male, è una partita che si sente ma l'inizio di stagione lo giudico positivamente - ha aggiunto nel corso di un evento andato in scena a Milano -. Sono fiducioso sul fatto che il Milan possa fare una grande partita mercoledì col Borussia Dortmund, vedo la squadra molto preparata -. Non è facile il lavoro di Pioli che si è trovato in mano un gruppo con tanti elementi nuovi: sta venendo fuori il gruppo. Per i nuovi non è facile capire l'importanza di questa maglia. Pian piano sta prendendo forma bene. Il paragone col mio Milan? Erano altri tempi, e pure la Serie A era di un altro livello. Il paragone è complicato con una squadra che ha vinto quasi tutto".