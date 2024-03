Inchiesta Milan, per i pm Elliott può guadagnare in caso di ricapitalizzazione

LO SCENARIO

Un documento in mano agli inquirenti che indagano sul passaggio dei rossoneri a RedBird getta dubbi sulla posizione attuale di Elliott

© Getty Images I pm che indagano sulla vendita del Milan ipotizzano che tra i possibili motivi per i quali Elliott avrebbe deciso di mantenere il controllo del Milan potrebbe esserci anche la volontà di ricapitalizzare, ossia di fare entrare nuovi investitori nella società rossonera, tenendo conto che il fondo di Paul Singer incassa interessi al 7% sul finanziamento da 560 milioni di euro concesso al "compratore". Il lavoro degli inquirenti, che si concentra anche sul prezzo di vendita del club a RedBird, ruota anche attorno a questa possibilità e gli inquirenti vorrebbero vederci chiaro.

Da un lato, dunque, come indicato nel decreto di perquisizione eseguito martedì nell'inchiesta, Elliott, che controllerebbe già il Lille in Francia, gestirebbe in "conflitto di interesse" rispetto ai regolamenti Uefa e in modo occulto anche il Milan. Dall'altro lato, sebbene non compaia formalmente come reale proprietario del club rossonero, avrebbe comunque un guadagno da una probabile ricapitalizzazione della società con l'ingresso di nuovi soci.

Il "nuovo investitore", si legge in un documento acquisito nell'inchiesta dei pm Polizzi e Cavalleri e del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, ossia l'"Ac Milan Investor Presentation", entrerebbe "nella proprietà con il 41,7%" acquistando l'80% del finanziamento "del venditore", ossia quello concesso da Elliott a RedBird e sui cui quest'ultima paga interessi.

In sostanza, Elliott continuerebbe a gestire la società e a guadagnare sulla ricapitalizzazione, stando a quanto rilevato dagli inquirenti. Le perquisizioni, infatti, sarebbero arrivate proprio dopo che è stato rintracciato quel documento in relazione a voci su possibili nuovi soci "arabi".