Il Milan si gode il "tuttocampista" Reijnders: Tijjani non fa rimpiangere Tonali

Avvia l'azione e la conclude, come ai bei vecchi tempi. Tijjani Reijnders è tornato quello di inizio stagione, quando la cura Fonseca sembrava funzionare quasi solamente per lui. Gol, assist, una presenza costante e fondamentale in tutte le fasi del centrocampo e una crescita, esponenziale, che sembra non fermarsi e sulla quale il Milan ha scommesso con il ricco rinnovo di contratto. Nelle prime settimane di Sergio Conceiçao, con la squadra che alternava qualche buon risultato ai soliti passaggi a vuoto, anche lui sembrava essersi perso: zero gol e zero assist in tutte le competizioni da inizio gennaio fino quasi alla fine del mese. Poi, all'improvviso, rieccolo: quattro gol e un assist in campionato e la bellissima rete di ieri in Nations League alla Spagna. Sempre a modo suo, avviando e concludendo l'azione da vero e proprio tuttocampista.



Tijjani domina, recupera palloni e riparte: minuto 46', uno-due in mezzo al campo con Frimpong che gli restituisce un cioccolatino al limite dell'area. Piattone sinistro di precisione e palla in buca d'angolo. Voilà, per la gioia dell'Olanda. Il tutto nella notte in cui un grande Tonali in azzurro contro la Germania (gol e partita sontuosa) aveva fatto abbondantemente lacrimare i tifosi rossoneri. Lecite e quasi doverose due domande: cosa sarebbe il Milan oggi con Tonali e Reijnders in mezzo al campo? E ancora: chi è il migliore tra i due?



Di fatto Tijjani ha raccolto in rossonero l'eredità del Sandrone nazionale. Come qualità, sicurezza nelle giocate, capacità di inserimento nell'area avversaria. Insomma, se proprio l'addio di Tonali non può andare giù al popolo milanista, specie in una stagione così disastrata, se non altro il Milan può consolarsi con l'olandese volante. Braccia larghe, viso sorridente e... tutto facile, no? Già, tutto: avviare e concludere l'azione, da signore del centrocampo.