Il Milan riscopre Tomori: a Salisburgo sarà (di nuovo) rivoluzione

L'ultima parola la dirà la rifinitura di oggi, ma per Salisburgo, seconda tappa del tour europeo del Milan, Ruben Amorim sembra indirizzato verso l'ennesima rivoluzione. Un po' di sano turnover per permettere a chi gioca meno di mettersi minuti nelle gambe e per far rifiatare i giocatori maggiormente "tritati", a partire da Gonçalo Ramos che lascerà spazio a Camarda. Il giovanotto, fin qui solo una manciata di minuti giocati, avrà l'arduo compito di reggere il peso della manovra offensiva dei rossoneri con l'ausilio di Pulisic, intoccabile, e con ogni probabilità di Cisse.



La novità più grande è però in difesa, dove dovrebbe, o potrebbe, partire titolare Fikayo Tomori, reintegrato a fine mercato dopo un'estate un po' così e pronto a debuttare al posto di Gila. Difficile, vista anche l'assenza di Gabbia, che vi saranno altri cambi in difesa all'infuori dell'inserimento a sinistra di Bartesaghi al posto di Estupinan. In mezzo al campo sarà confermato Musah, che al suo fianco avrà però Jashari con, tra l'altro, Comotto che potrebbe subentrare in corsa.



Un Milan tutto nuovo, insomma, chiamato a cambiare immediatamente marcia in Europa dopo il brutto pareggio di Reggio Emilia contro il Sassuolo e, soprattutto, dopo la sconfitta interna contro il Benfica nella prima giornata della Phase League. I titolarissimi, da Rabiot a Modric, passando per Moreira, saranno ovviamente pronti a subentrare in caso di necessità.