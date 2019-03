Il Milan lancia la volata Champions: Piatek cancella Higuain

10/03/2019

Non giocherà bene, ma vince: questo Milan non sta lasciando più punti per strada. A Verona è arrivata la quinta vittoria consecutiva in campionato, tre punti di fondamentale importanza per la Champions League. Un successo conquistato con il sudore dagli uomini di Gattuso, una squadra che sa soffrire e colpire al momento giusto.



Su un campo difficile, a dispetto della classifica, la prestazione tecnica non è stata esaltante ma con un Piatek che trasforma in oro tutto quello che tocca Gattuso può lavorare con calma e guardare al futuro con una fiducia ritrovata. Il Pistolero polacco è riuscito dove Bonucci e Higuain hanno fallito, ossia ha spostato gli equilibri del campionato. Un impatto devastante nel mondo Milan: otto gol in nove presenze, ossia le stesse reti messe a segno dal Pipita in sei mesi e più del doppio delle partite. In difficoltà nel primo tempo perché poco supportato dai compagni, Krzyszstof si è fatto trovare al posto giusto nel momento giusto con una zampata che ha steso il Chievo (squadra già colpita quest'anno con la maglia del Genoa) nella ripresa.



Con Piatek sorride anche Biglia che al rientro da titolare, facendo sedere in panchina Bakayoko, ha giocato con la classe e la tranquillità del campione. Non solo il gol, bellissimo su punizione, ma anche nessun passaggio sbagliato: palle recuperate e lanci lunghi per i compagni, una visione di gioco che mancava da quattro mesi e mezzo.



Ora il periodo decisivo per lanciare lo sprint finale e ipotecare la qualificazione Champions League. Già domenica prossima c'è il primo snodo cruciale con il derby contro l'Inter, diretta concorrente, può dire molto. E i rossoneri ci arriveranno davanti in classifica. Il calendario non è quello dei più facili, ma non spaventa: c'è la delicata trasferta di Genova contro la Sampdoria e poi a San Siro arriva l'Udinese battuta solo nel recupero all'andata. Poi Juventus allo Stadium e Lazio in casa: il 13 aprile si saprà già molto.