Il Milan ha scelto, Paratici attende la chiamata: le tempistiche. Resta il nodo relativo allo staff

Entro la metà di aprile il Milan ha intenzione di comunicare ufficialmente il nuovo direttore sportivo. La scelta è delicata e fondamentale: non a caso se ne sta occupando da tempo, e in prima persona, l'ad Giorgio Furlani. Il nome in pole, ormai noto, è quello di Fabio Paratici: l'ex Juventus, a oggi ancora consulente esterno del Tottenham di Levy, ha messo al primo posto i rossoneri. D'altronde la possibilità di prendere in mano e gestire l'area sportiva di uno dei più importanti club italiani affascinerebbe chiunque.