Il Milan di Allegri è in stand-by: "ripartire" è la parola chiave tra presente, transizione e futuro

Come ripartire dopo gli ultimi due pareggi e in vista del big match contro la Roma? Il Milan di questo periodo sta convivendo con una situazione quasi emergenziale: rosa ridotta, condizione atletica sotto stress, assenze pesanti. Eppure, nonostante le difficoltà, la squadra c’è. Lo si è visto (anche) a Bergamo. Il gruppo di Allegri ha mostrato solidità mentale, compattezza e disponibilità al sacrificio. Non è un Milan brillante, ma è un Milan che tiene, che combatte, che rimane dentro la partita. In un momento in cui le energie sono ridotte al minimo, il senso di squadra diventa la prima vera ripartenza. È da questa identità collettiva, ritrovata anche nella sofferenza e grande salto in avanti rispetto al recente passato, che il Milan deve proseguire la sua crescita.