Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Roma, Wizz Air nuovo sponsor manica: debutto sulla maglia lunedì

13 Dic 2025 - 20:30

L'As Roma, in una nota, annuncia "una nuova e importante partnership con Wizz Air, una delle compagnie aeree europee in più rapida crescita e tra le più innovative. L'accordo designa Wizz Air come Main Partner del Club e prevede una sponsorship di manica, che farà il suo debutto sulla divisa da gara della squadra a partire dal 15 dicembre". "Siamo entusiasti di accogliere Wizz Air nella famiglia dell'As Roma", ha dichiarato Michael Gandler, Chief business officer della Roma. "Questa partnership unisce due organizzazioni che condividono un forte impegno per l'eccellenza, l'innovazione e il servizio a una comunità globale appassionata. L'introduzione di Wizz Air sulla manica delle nostre maglie rappresenta un nuovo ed entusiasmante capitolo per il Club, e non vediamo l'ora di sviluppare insieme iniziative di grande impatto per i nostri tifosi", ha aggiunto. 

Nell'ambito della partnership - spiega la Roma - "Wizz Air sarà presente su numerosi touchpoint, inclusi i materiali delle giornate di gara, le piattaforme digitali e le iniziative di coinvolgimento dei tifosi pensate per arricchire l'esperienza dei sostenitori giallorossi a Roma e nel resto del mondo. Rinomata per la sua flotta moderna e per l'impegno a rendere il trasporto aereo conveniente e accessibile, Wizz Air collaborerà a stretto contatto con l'AS Roma per sviluppare promozioni esclusive, opportunità di viaggio per i tifosi e iniziative speciali durante tutta la stagione, offrendo all'appassionata tifoseria giallorossa la possibilità di vivere il Club sia in casa che in trasferta".

"Wizz Air è estremamente orgogliosa di collaborare con l'AS Roma, un Club che, proprio come noi, è amato dagli italiani per la sua ambizione, la sua energia e il profondo legame con la propria comunità", ha dichiarato Silvia Mosquera, commercial officer di Wizz Air. "Così come il calcio unisce le persone, Wizz Air collega milioni di persone in tutta Europa e oltre. Diventare la Compagnia Aerea Ufficiale dell'AS Roma è un grande onore e non vediamo l'ora di sostenere la squadra, a terra e in volo, creando al tempo stesso esperienze indimenticabili per i tifosi", ha proseguito. Secondo la Roma "questa collaborazione di grande importanza avvicina due realtà note per la loro ambizione, passione e continua crescita. Con milioni di sostenitori in tutto il mondo e una storia profondamente radicata nel cuore della capitale d'Italia, l'As Roma continua a rafforzare la propria strategia commerciale globale, affiancandosi a brand di livello internazionale che condividono la sua visione".

Il club giallorosso ricorda che "Wizz Air opera con una flotta di 250 aeromobili Airbus A320 e A321. Un team di professionisti dell'aviazione dedicati garantisce un servizio di eccellente qualità e tariffe molto basse, che hanno reso Wizz Air la scelta preferita da 62,8 milioni di passeggeri nel 2024. Wizz Air è quotata alla Borsa di Londra con il ticker Wizz. La compagnia è stata recentemente riconosciuta come una delle cinque compagnie aeree più sicure al mondo da airlineratings.com, l'unica agenzia mondiale di valutazione della sicurezza e dei prodotti, ed è stata nominata 'Airline of the Year' dagli Air Transport Awards nel 2019 e nel 2023. 

Wizz Air è stata inoltre premiata come 'Compagnia Low-Cost più Sostenibile' nel triennio 2021-2023 e come 'Migliore Compagnia per la Riduzione delle Emissioni di Carbonio' dai World Finance Sustainability Awards nel 2024. Wizz Air ha anche ricevuto il riconoscimento 'Emea's Environmental Sustainability Airline Group of the Year' dai Capa-Centre for Aviation Awards for Excellence 2024".

Ultimi video

01:38
Da McKennie a David

McKennie a David, l'oro di Spalletti

00:57
dich elkan

Elkann: "La Juve non è in vendita"

02:30
allegri dich OK

Allegri: "Dobbiamo avere l'approccio giusto già a inizio partita"

01:25
Esame Cagliari per la Dea

Esame Cagliari per l'Atalanta

01:34
Dal Canada a Bologna

Bernardeschi dal Canada a Bologna

01:38
Ripartenza Ferguson

La Roma riparte da Ferguson

01:28
Il rischio Marassi

Chivu, c'è il rischio Marassi

01:31
Napoli e i dolci ricordi

Napoli e i dolci ricordi scudetto

01:26
Rabiot la cura del Milan

Rabiot è la cura del Milan

01:37
Una domenica da scudetto

Una domenica da scudetto a distanza

01:25
Domani Bologna-Juventus

Bologna-Juve nel segno di... Thiago

01:38
Un miliardo per la Juve

Un miliardo per la Juve: ecco l'offerta

01:28
MCH UNION BERLINO-LIPSIA 3-1 MCH

Il Lipsia crolla a Berlino e il Bayern può volare a +11

01:20
DICH NICOLA PRE TORINO DICH

Cremonese, Nicola: "Non facciamoci ingannare dal Toro"

01:28
DICH PALLADINO PRE CAGLIARI DICH

Atalanta, Palladino: "Dobbiamo risalire in campionato"

01:38
Da McKennie a David

McKennie a David, l'oro di Spalletti

I più visti di Calcio

MCH CALCIO BALILLA MILAN MCH

Milan, il calcio balilla con Modric e Leao è uno show

Milan, che festa

Milan, che festa

CONF SPALLETTI POST 10/12 DICH

Spalletti: "Se i tifosi sono con noi abbiamo più energia, dobbiamo crescere dal punto di vista caratteriale"

CONF CONTE POST 10/12 DICH

Conte: "Non è un passo falso, abbiamo dato tutto"

Da McKennie a David

McKennie a David, l'oro di Spalletti

DICH GASPERINI PRE CELTIC 10/2 DICH

Gasperini: "Non siamo mai stati molto prolifici tutto l'anno, non è un problema singolo"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:11
Parma, Cuesta: "Sono sicuro che reagiremo"
21:05
Buffon: "Crisi talento Italia? Serve visione a lungo raggio"
21:04
Lazio, Sarri: "È da 3 mesi che facciamo bene, troppo il rosso a Zaccagni. Ho vinto anche 8 contro 10..."
20:30
Roma, Wizz Air nuovo sponsor manica: debutto sulla maglia lunedì
 DUMFRIES
19:25
Inter in ansia per Dumfries: dolore continuo alla caviglia. L'intervento è un'ipotesi da non escludere