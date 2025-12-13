Roma, Wizz Air nuovo sponsor manica: debutto sulla maglia lunedì

"Wizz Air è estremamente orgogliosa di collaborare con l'AS Roma, un Club che, proprio come noi, è amato dagli italiani per la sua ambizione, la sua energia e il profondo legame con la propria comunità", ha dichiarato Silvia Mosquera, commercial officer di Wizz Air. "Così come il calcio unisce le persone, Wizz Air collega milioni di persone in tutta Europa e oltre. Diventare la Compagnia Aerea Ufficiale dell'AS Roma è un grande onore e non vediamo l'ora di sostenere la squadra, a terra e in volo, creando al tempo stesso esperienze indimenticabili per i tifosi", ha proseguito. Secondo la Roma "questa collaborazione di grande importanza avvicina due realtà note per la loro ambizione, passione e continua crescita. Con milioni di sostenitori in tutto il mondo e una storia profondamente radicata nel cuore della capitale d'Italia, l'As Roma continua a rafforzare la propria strategia commerciale globale, affiancandosi a brand di livello internazionale che condividono la sua visione".