Ibrahimovic ribattezza la sede del Milan: "Casa Ibra"

"Il Milan è casa mia. Se posso resto tutta la vita", aveva detto Zlatan Ibrahimovic nell'aprile 2021 commentando il rinnovo con il club rossonero per un'altra stagione. È passato un anno e il contratto attuale scade alla fine di giugno. Ma in mezzo c'è la gioia e la soddisfazione per uno scudetto conquistato in volata sull'Inter. Un successo che ha visto l'attaccante svedese protagonista in campo ma anche da uomo spogliatoio durante gli infortuni. Ed ecco che Casa Milan diventa Casa... Ibra, come l'ha ribattezzata lo stesso attaccante con il post sui social.