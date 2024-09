Milan, Pellegatti a Pressing: "Ibra, dove sei? Torna, c'è bisogno"

a pressing

Pellegatti sullo svedese assente all'Olimpico: "Potrebbe protrarre la vacanza sino a prima del Venezia ma serve a Milanello"

Nel Milan che si interroga dopo il 2-2 contro la Lazio che lascia a secco di vittorie la squadra di Fonseca in questo difficile inizio stagione, senza contare il caso Theo-Leao, è spiccata l'assenza all'Olimpico di Zlatan Ibrahimovic, che ha fatto arrabbiare diversi tifosi sui social. Ne ha parlato anche Carlo Pellegatti a Pressing: "Siete sicuri che non sia stato proprio lui a dire a Fonseca, dopo Parma: decida lei, ma io terrei fuori Theo Hernandez e Leao contro la Lazio". Il conduttore Max Callegari lo incalza: "Ma allora doveva presenziare a Roma per supportare la scelta?", e Pellegatti conferma: "Assolutamente. Io dico: Ibra dove sei, torna subito!".

"In questo momento è troppo importante, è il frontman della società, deve essere presente a Milanello. Se ci sono problemi, se qualcuno ha difficoltà, Fonseca compreso, dovrebbe parlarne con lui, è troppo importante che lui sia presente" continua il giornalista, noto tifoso rossonero.

"Mi dicono che Ibra sia in vacanza e che forse potrebbe prolungarla sino a prima del match col Venezia e io dico che invece sarebbe fondamentale la sua presenza a Milanello anche in questi giorni, coi pochi giocatori rimasti per via delle nazionali, perché c'è bisogno della presenza della società in un momento così" conclude Pellegatti.

Vedi anche Milan Caso Theo-Leao, il Milan non prenderà provvedimenti