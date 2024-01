Ibrahimovic non 'abbandona' Pioli: è ancora a Milanello, cori dei tifosi

Zlatan Ibrahimovic non 'abbandona' il Milan. Presente sulle tribune di Empoli la scorsa domenica, lo svedese si è rivisto pure quest'oggi a Milanello: l'ex attaccante ha assistito all'allenamento da bordocampo assieme a Geoffrey Moncada. All'uscita dal centro sportivo il 42enne è stato acclamato dai tifosi presenti, ai quali lui si è concesso per autografi e video tra sorrisi e parole di grande apprezzamento. Ibra dovrebbe essere presente allo stadio anche mercoledì sera in occasione di Milan-Atalanta.