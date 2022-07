Ibrahimovic mostra il fisico da spartano: "Di un'altra categoria"

A 40 anni suonati, Re Zlatan fa impallidire i più accaniti culturisti. Con uno scatto social, lo svedese ha immortalato la sua pressochè perfetta condizione fisica: addominali scolpiti e quadricipiti in evidenza a bordo del campo su cui sta svolgendo gli allenamenti. Ibra sta ancora recuperando dall'operazione sostenuta il giugno scorso al ginocchio sinistro, ed ha appena firmato un rinnovo annuale per provare a regalare il tanto agognato repeat ai tifosi del Diavolo. Il suo post è accompagnato dalla scritta "Different Breed" ("Specie diversa"): tutto, fuorché umile.