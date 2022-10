Ibrahimovic: "Ligue 1 poco interessante senza me: gli manca Dio"

© Da video

Zlatan Ibrahimovic manca ormai da sei anni dalla Ligue 1 ma, secondo lo svedese, è più che altro un problema per il campionato francese: "Da quando ho lasciato la Francia non c'è più niente d'interessante di cui parlare. La Francia ha bisogno di me e io non ho bisogno della Francia. Pur avendo Messi, Mbappé e Neymar non basta. Perché? Perché non c'è più Dio" le parole dell'attaccante del Milan, ex Paris Saint-Germain, a Canal+.