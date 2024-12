Ibrahimovic, dichiarazione d'amore: "Milan molto, molto speciale: onorato di essere milanista"

Mentre all'esterno infuriava la protesta della Curva Sud, all'interno della sala della festa per i 125 anni del Milan, Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird, giurava amore ai rossoneri: "Per me il Milan è molto, molto speciale - ha detto in un breve messaggio dal palco -. Sono molto onorato di essere qua. In questa sala c'è tanta storia tra calciatori e dipendenti. Sono stato fortunato ad aver giocato nel Milan, ad aver vinto col Milan, anche se non come altri qui dentro (in sala, ndr) che hanno vinto molto più di me. Sono molto onorato di essere qua, di essere un milanista. Ci sono tante emozioni che passano. Il Milan è una grande famiglia e sono onorato di sentirmi uno di questa famiglia".