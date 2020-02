Ibra e il tocco di braccio: "C'è immediatezza, giusto annullare il gol"

LA MOVIOLA

È polemica arbitrale in Fiorentina-Milan con Calvarese nel mirino dei tifosi rossoneri. Il fischietto ha annullato un gol a Ibrahimovic e ha concesso il rigore alla Fiorentina per un fallo di Romagnoli. Al 35' il primo episodio che fa discutere: la palla sbatte sul gomito dell'attaccante svedese che poi segna. La regola parla chiaro: "Non bisogna considerare la volontarietà o l'involontarietà: non si può convalidare un gol se nell'immediatezza dell'azione c'è stato un tocco con il braccio", ci spiega Graziano Cesari nella sua moviola. L'ex arbitro specifica: "Calvarese, richiamato da Nasca al Var, ci ha messo pochissimo a decidere: una volta che si è accertato del tocco di gomito ha giustamente annullato. È una nuova regola introdotta quest'anno".

Cesari ci ricorda un altro episodio simile: "Ricorda molto il gol annullato a Ramirez, quello in rovesciata, di qualche settimana fa in Sampdoria-Napoli. Anche in quel caso La Penna ha giustamente annullato perché all'inizio dell'azione c'era il tocco di Gabbiadini con la mano". Sui social è bufera con molti che condannano la nuova regola, ma Calvarese l'ha applicata giustamente alla lettera.

All'83' il secondo episodio con il fischietto che indica il dischetto del rigore per il fallo di Romagnoli su Cutrone. Un fallo che fa discutere perché il difensore rossonero sfiora prima la palla e poi con la gamba sinistra tocca il ginocchio dell'attaccante viola: decisione difficile da prendere, ma il capitano rossonero non toglie la disponibilità del pallone al bomber della Fiorentina e gli provoca successivamente un danno. Nasca non richiama Calvarese al Var perché non è un chiaro ed evidente errore e Pulgar pareggia dagli undici metri.

LA REGOLA NELLA CIRCOLARE N° 1 DEL 2019/2020

È un’infrazione se un calciatore:

• tocca intenzionalmente il pallone con la mano o il braccio, compreso se muove la mano o il braccio verso il pallone

• ottiene il possesso/controllo del pallone dopo che questo ha toccato le sue mani/braccia e poi:

- segna nella porta avversaria

- crea un’opportunità di segnare una rete