Ibra, blitz in Svezia prima della volata finale

Lo svedese ha approfittato della squalifica per andare a trovare la famiglia. Rientrerà già domani

In attesa di firmare il nuovo contratto col Milan e dopo aver dato un'occhiata a Livorno al suo prossimo yacht, Zlatan Ibrahimovic ha fatto ritorno a casa, in Svezia, per ricaricare le batterie e fare visita alla famiglia, che è rimasta in patria. Il club rossonero gli ha concesso di saltare l'ultimo allenamento pre Genoa visto che dovrà scontare un turno di squalifica e non sarà a disposizione di Pioli.

Ibra, comunque, dovrebbe far ritorno in Italia già domani, domenica, anche se non è chiaro se riuscirà a essere a San Siro in tempo per assistere alla partita contro i liguri.

Di sicuro lunedì sarà a Milanello insieme al resto del gruppo per il doppio impegno di campionato nel giro di pochi giorni: mercoledì contro il Sassuolo e lunedì nel posticipo di Roma contro la Lazio.