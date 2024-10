I numeri horror di Fonseca: il confronto con lo scorso anno è impietoso. Pure il Napoli di Garcia fece meglio

Ha visto un Milan in crescita, e soprattutto si ritiene ancora in corsa per lo scudetto. Ma i numeri di Paulo Fonseca col Milan sono tutt'altro che positivi. Dopo 12 partite tra Serie A e Champions League, i rossoneri hanno perso già cinque match, quasi la metà di quelli disputati. A far riflettere è soprattutto il confronto con la passata stagione, quando Pioli, dopo 9 giornate in campionato, aveva già portato a casa la bellezza di 21 punti, ben 7 in più dei 14 attuali. Lo scorso anno inoltre, la vetta occupata dall'Inter distava appena 1 pt, adesso invece è lontana 11 lunghezze. Il Milan ha una gara in meno, ma per molti Leao e compagni sono già fuori dalla lotta scudetto.