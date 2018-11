Higuain, spunta il labiale da rosso: "Ammonisci sempre me"

12/11/2018

Higuain espulso per eccessive proteste: tutto giusto. Giusto anche invitarlo all'auto-controllo che, parole di Gattuso, "un campione con la sua esperienza dovrebbe avere". Già, ma cosa è successo davvero al minuto 83' di Milan-Juve? Quello che si vede immediatamente è che il Pipita, anticipato da Benatia, commette fallo. Un fallo sanzionabile con il cartellino giallo. L'argentino poi si scaglia contro l'arbitro Mazzoleni, gli rivolge qualche parola a muso duro e viene immediatamente espulso. Una decisione che, sul fronte disciplinare, non fa una piega. Almeno fino a quando non ci si prende la briga di andare a rivedere il labiale.



Cosa avrà detto Higuain a Mazzoleni? Lo avrà insultato? Niente affatto. Higuain, come si vede nel video qui sotto, dice semplicemente due volte a Mazzoleni "Ammonisci sempre me, ammonisci sempre me". E quando l'arbitro estrae il rosso: "Ma che fai?". L'atteggiamento, sia chiaro, è oltre modo aggressivo e per questo, probabilmente, Higuain è stato espulso. Ma resta una domanda: cacciarlo per una protesta vibrante era così inevitabile?



Fatto sta che la domanda se l'è posta perfino Ronaldo che, sulla questione, non ha dubbi: "Higuain - ha detto il portoghese della Juve - non merita di essere sanzionato. Non ha detto niente di che...".