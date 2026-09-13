Milan, nostalgia degli ex? Gimenez, Nkunku e Fullkrug in gol, Ramos invece fatica

Finora un solo gol in quattro partite e prestazioni non sempre convincenti per l’acquisto più costoso della storia del Milan e mentre tra i tifosi rossoneri cominciano a emergere i primi dubbi sulle reali qualità di Gonçalo Ramos, le notizie che arrivano dall’estero hanno decisamente il sapore della beffa per i sostenitori rossoneri…
Nel weekend che ha visto il portoghese faticare maledettamente all’Olimpico e il suo sostituto Camarda non toccarla mai nei 5’ più recupero in cui ha giocato, proprio in Portogallo Santi Gimenez ha spezzato la maledizione tornando al gol dopo oltre un anno nel successo del Porto contro il Casa Pia e ricevendo poi i complimenti del suo tecnico Farioli: "Gimenez ha garantito un impatto notevole quando è subentrato, è stato determinante. Per un centravanti segnare è sempre fondamentale. Noi continuiamo a lavorare per portare Santi al massimo della condizione fisica”.
Non solo il Bebote però, perché ad andare in rete nel weekend estero è stato anche Niclas Fullkrug, che dopo il gol vittoria siglato settimana scorsa contro il Lipsia, è risultato nuovamente decisivo firmando l’1-1 del suo Werder contro il Colonia. Finora un gol in DFB Pokal e due in campionato per l’attaccante tedesco, che era stato capocannoniere della Bundesliga nella stagione 2022-2023 proprio con la squadra di Brema.
Weekend da protagonista anche per Christopher Nkunku, che dopo l’opaca prestazione in casa del Como in Champions (comunque condita da un assist), ha trovato il primo gol della sua seconda avventura tedesca con la maglia del Lipsia nella schiacciante vittoria per 5-0 sull’Amburgo. L’ex rossonero è entrato in campo al 34′ del primo tempo sostituendo Assan Ouédraogo e nella ripresa ha segnato il gol del 3-0 mettendo il punto esclamativo sulla prestazione dei suoi.