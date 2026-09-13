Milan, nostalgia degli ex? Gimenez, Nkunku e Fullkrug in gol, Ramos invece fatica

Nel weekend che ha visto il portoghese faticare maledettamente all’Olimpico e il suo sostituto Camarda non toccarla mai nei 5’ più recupero in cui ha giocato, proprio in Portogallo Santi Gimenez ha spezzato la maledizione tornando al gol dopo oltre un anno nel successo del Porto contro il Casa Pia e ricevendo poi i complimenti del suo tecnico Farioli: "Gimenez ha garantito un impatto notevole quando è subentrato, è stato determinante. Per un centravanti segnare è sempre fondamentale. Noi continuiamo a lavorare per portare Santi al massimo della condizione fisica”.