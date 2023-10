Milan, Giroud dedica la parata a Maignan: "È per te"

Sei minuti coi guantoni per Olivier Giroud che, nel finale della partita contro il Genoa, ha contribuito in modo decisivo alla vittoria del Milan vestendo i panni del portiere a causa dell'espulsione di Maignan e i cambi esauriti. Soprattutto, un'uscita spericolata che ha impedito ai rossoblù di ambire al pareggio, una parata che negli spogliatoi l'attaccante ha dedicato al portiere titolare festeggiando con Theo Hernandez: "La parata è per te Magic Mike".