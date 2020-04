Gazidis: "Il Milan superi la crisi in modo sano e forte, su basi sicure"

IL VIDEOMESSAGGIO

"Torneremo a giocare quando sarà garantita la massima sicurezza. La priorità è la salute ma abbiamo il dovere di guardare avanti, assicurarci che il Milan superi la crisi in modo sano e forte, su basi sicure". E' il videomessaggio con cui l'ad del Milan, Ivan Gazidis, si rivolge ai tifosi del club rossonero, invitando tutti "a non dimenticare gli eroi" che in questi mesi stanno affrontando il Coronavirus, come "medici, infermieri, forze dell'ordine e gli addetti ai servizi essenziali".

Gazidis, dalla sua abitazione di Milano, si dice "fiero" di fare parte di "una fantastica citta'" e allarga l'orizzonte alla ripresa, prevista solo quando sarà garantita "la sicurezza di tutti". "Stiamo partecipando attivamente - sottolinea l'amministratore delegato del Milan nel suo discorso - ai più alti livelli, in contatto con le autorità sportive nazionali ed internazionali, per gestire la situazione in questa emergenza. Il calcio porta gioia e questo è importante, faremo la nostra parte per ricostruire la speranza, la gioia, l'orgoglio e la solidarietà per quando usciremo da questo momento. Vogliamo che sentiate il Milan vicino a voi, vogliamo rendervi orgogliosi. Sento fiducia per il futuro, restiamo uniti in questi momenti difficili, saremo ancora di più una squadra compatta quando usciremo da questa crisi, più umani, più uniti, più forti che mai. In questi giorni abbiamo capito chi e cosa conta di più".